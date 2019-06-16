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ORTAK YAYININ YAPILACAĞI LÜTFÜ KIRDAR KONGRE MERKEZİ VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı. Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü
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- Kongre merkezinin havadan görüntüsü
-Yayının yapılacağı kongre merkezi
-Güvenlik önlemlerinden detaylar
-Adayların giriş yapacağı kapıdaki temizlik çalışmaları
-Basın çadırından genel ve detay görüntüler

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