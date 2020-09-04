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  4. Ortakların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ortakların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

Antalya'da ortak oldukları öğrenilen iki kişinin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Ortaklardan Halil Kuş (59) hayatını kaybederken, M.A. (40) ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ortakların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495 sokak ile 6499 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Antalya'da bir işyerinin ortakları olan Halil Kuş ve M.A., ortak arkadaşları F.A.’nın (50) Sütçüler Mahallesi’ndeki evinde bir araya geldi. Evde iki ortak arasında iddiaya göre sarkıntılık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma evden sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü.

'BOYNUNA VE GÖĞSE 3 BIÇAK DARBESİ'

Halil Kuş, ortağı M.A.'nın bıçak darbeleriyle boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesi alarak kanlar içerisinde yere yığıldı. M.A. ise karnından yaralandı. Olay yerinden ayrılan M.A., suç aleti bıçağı çalılık alana attı.

Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakaladığı yaralı M.A. ise tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, çalılık alanda M.A.’nın kullandığı bıçağı bulurken, ortak arkadaşları olan F.A. ise ifade için polis merkezine götürüldü.

3 bıçak darbesiyle sokak ortasında hayatını kaybeden Halil Kuş’un cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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