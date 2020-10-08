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Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, iki iş ortağı arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, taraflardan birinin silahının ateş almasıyla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokakta yaşandı.

Eskişehir’de, iki iş ortağı arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, taraflardan birinin silahının ateş almasıyla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokakta yaşandı. İddialara göre; iş ortağı oldukları öne sürülen Servet T. (52) ile Muhammed Alıcıaslan (48) arasında alacak-verecek konusunda birlikte kaldıkları ikametlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle evde boğuşmaya başlayan iki arkadaştan Muhammed Alıcıarslan, elindeki şişeyi Servet T.’nin kafasına vurdu. Başından yaralanan Servet T. de evde bulunan silahını alıp tekrar geldi. Boğuşmanın devam ettiği esnada tabancanın ateş almasıyla çıkan mermi Alıcıarslan’ın başına isabet etti.

‘Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle cinayet zanlısını kaçamadan yakalandı’
İkametten duyulan silah sesiyle çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. O esnada Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşıp şüpheliyi etkisiz hale getirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri ise, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak yere yığılan Alıcıarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

‘Yaralanan cinayet zanlısı hastanede tedavi altına alındı’
Öte yandan yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan cinayet zanlısı polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilip yapılan tedavi sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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