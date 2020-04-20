Ortaklık bozulmadı: WhatsApp'tan Instagram'a 2 bomba transfer!

Instagram DM yani Direkt Mesajlar ile uygulama içerisinde kullanıcılarına rahat mesajlaşabilecekleri bir alan sunuyor. Fakat bu alan diğer mesajlaşma uygulamalarına göre bazı dezavantajlara sahipti, ta ki Instagram'ın yeni güncellemesine kadar.

INSTAGRAM WHATSAPP'LAŞIYOR

Instagram DM için iki yeni özelliğini duyurdu. Bu özelliklere göre, Instagram deyim yerindeyse WhatsApp'laşacak. WhatsApp'ın bir mesajı başlarına iletme özelliği, Instagram Direct'e gelecek. Böylece, Instagram'dan gelecek bir mesajı üzerine basılı tutarak başka bir kullanıcıya iletmek mümkün hale gelecek.

KARMAN ÇORMAN OLMAYA SON

WhatsApp'ta olan Instagram'a yeni gelecek özelliklerden ikincisi de Instagram grup konuşmalarının büyük bir derdine derman olacak. Instagram'da grup kuran kullanıcılar, bir mesaj paylaştıklarına o mesaja yanıt veremiyor, konuşma karman çorman bir hale geliyordu. İşte yeni güncelleme ile bu sorun da giderilecek. Instagram mesajları, tıpkı WhatsApp'ta veyahut Messenger'da olduğu gibi yanıtla seçeneği ile yanıtlanabilir olacak. Böylece kullanıcıların kimin hangi mesaja cevap yazdığını kolaylıkla anlayabilecek.

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİKLERİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni özellikleri şimdilik test aşamasında. Test sürecinin bitmesiyle birlikte özelliklerin Instagram iOS ve Instagram Android uygulamaları üzerinden kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

