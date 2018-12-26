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Ortaköy açıklarında ceset bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

Ortaköy açıklarında ceset bulundu 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verildi.
Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Ortaköy açıklarında ceset bulundu Ortaköy açıklarında ceset bulundu Ortaköy açıklarında ceset bulundu Ortaköy açıklarında ceset bulundu

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