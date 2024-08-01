Ortaköy'deki lüks evine 20 bin TL kira ödüyordu! Selen Görgüzel 'çık mobbingi' uyguluyor diyerek ev sahibiyle yaşadıklarını anlattı

MYNET-Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmişti. Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti.

Sahne kostümleri ve sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden cesur

paylaşımlarla da çok konuşulan Görgüzel şimdi de Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ile gündemde.

ÖDEDİĞİ KİRA İLE GÜNDEMDEYDİ

Ünlü şarkıcı Ortaköy'deki havuzlu lüks sitedeki evi için aylık 20 bin lira ödüyordu. Bu yüzden ev sahibi ile mahkemelik olan Görgüzel'e tahliye kararı çıkarılmıştı.

'ÇİRKİN KELİMELERLE...'

Görgüzel ev sahibi ile yaşadığı sorunları açık açık anlattı. Ünlü isim, ''2 senelik bir kiracıyım ve 6 ay sonra bana çık mobbingi başladığı için tabii ki bunun hukuksal olarak hakkı aranıyor. Bana otoparkımda arabamı koyacak yer bırakmıyorlar. Benim arabamı koymam gereken yere kendi araçlarını koyuyorlar. Rica ettiğimde de aşırı böyle çirkin kelimelerle seslerini yükselterek evimizden çıkın bıktık sizden diyorlar'' ifadelerine maruz kaldığını söyledi.

İSYAN ETTİ

Görgüzel ayrıca, ''sanki 10 yıldır evine çökmüşüm. 2 yıllık kiracıyım yıllık kirasını ödemiş ve hiçbir sorun yaratmamışım'' diyerek isyan etti.