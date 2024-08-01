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  4. Ortaköy'deki lüks evine 20 bin TL kira ödüyordu! Selen Görgüzel 'çık mobbingi' uyguluyor diyerek ev sahibiyle yaşadıklarını anlattı

Ortaköy'deki lüks evine 20 bin TL kira ödüyordu! Selen Görgüzel 'çık mobbingi' uyguluyor diyerek ev sahibiyle yaşadıklarını anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 08:42
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Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel son dönemde sahne kostümleri, estetikleri ve ilginç dansları ile gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ve ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Görgüzel 'çık mobbingi' uyguluyor diyerek ev sahibiyle yaşadığı sorunları açık açık anlattı.

MYNET-Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmişti. Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti.

Sahne kostümleri ve sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden cesur
paylaşımlarla da çok konuşulan Görgüzel şimdi de Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ile gündemde.

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ÖDEDİĞİ KİRA İLE GÜNDEMDEYDİ

Ünlü şarkıcı Ortaköy'deki havuzlu lüks sitedeki evi için aylık 20 bin lira ödüyordu. Bu yüzden ev sahibi ile mahkemelik olan Görgüzel'e tahliye kararı çıkarılmıştı.

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'ÇİRKİN KELİMELERLE...'

Görgüzel ev sahibi ile yaşadığı sorunları açık açık anlattı. Ünlü isim, ''2 senelik bir kiracıyım ve 6 ay sonra bana çık mobbingi başladığı için tabii ki bunun hukuksal olarak hakkı aranıyor. Bana otoparkımda arabamı koyacak yer bırakmıyorlar. Benim arabamı koymam gereken yere kendi araçlarını koyuyorlar. Rica ettiğimde de aşırı böyle çirkin kelimelerle seslerini yükselterek evimizden çıkın bıktık sizden diyorlar'' ifadelerine maruz kaldığını söyledi.

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İSYAN ETTİ

Görgüzel ayrıca, ''sanki 10 yıldır evine çökmüşüm. 2 yıllık kiracıyım yıllık kirasını ödemiş ve hiçbir sorun yaratmamışım'' diyerek isyan etti.

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Selen Görgüzel
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