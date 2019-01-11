HABER

Ortaköy'de kamyon yoldaki çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de meşrubat yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü.

Ortaköy'de kamyon yoldaki çukura düştü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de meşrubat yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ortaköy'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, meşrubat yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

(FOTOĞRAF)

Ortaköy'de kamyon yoldaki çukura düştüOrtaköy'de kamyon yoldaki çukura düştüOrtaköy'de kamyon yoldaki çukura düştüOrtaköy'de kamyon yoldaki çukura düştü

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdiSöndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyedeFETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Saba Tümer'den pembe bornozlu paylaşım!

Saba Tümer'den pembe bornozlu paylaşım!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.