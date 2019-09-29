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ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN OLDUĞU YERİN ALTINDAN GEÇEN KANAL ÇÖKTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN / İstanbul DHA  Beşiktaş'ta Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN / İstanbul DHA
Beşiktaş'ta Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen çökmede ölen ya da yaralanan olmazken, bazı dükkânlar kapatıldı. Belediye ekipleri, yolda çalışma başlattı. Beşiktaş Ortaköy'de bulunan kumpircilerin olduğu alandan sabah saatlerinde araç trafiğine kapalı olan yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Parke taşlarının yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştüğünü gören çevre esnafı durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alanı yaya trafiğine kapattı, güvenlik gerekçesi ile 3 dükkân da kapatıldı. Olay yerine gönderilen iş makinesi de çökme olan sokakta onarım için çalışmalara başladı. Çökmenin sabah saatlerinde olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü
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-Oluşan çukurdan görüntü
-Belediye ekiplerinden görüntü
-İş makinesinin çalışması
-Kapalı olan dükkânlardan görüntü
-Sokağın kapalı olması
-Genel ve detaylar

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