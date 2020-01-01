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  4. Ortaköy'de kutlamaların ardından temizlik çalışması yapıldı 

Ortaköy'de kutlamaların ardından temizlik çalışması yapıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 04:14 | Son Güncelleme

ORTAKÖY'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi.

Osman BAKIR / İSTANBUL,(DHA) ORTAKÖY'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı.

"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"
Yılbaşında da çalışarak insanlara hizmet eden Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçisi Ahmet Şahin, "Çok mutluyuz, çok da sevinçliyiz. İnsanları çok seviyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizle gurur duyuyoruz. Yılbaşında ekmeğimiz için çalıştık. 2020'den de her şeyin hayırlısını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)

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