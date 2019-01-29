Ortaköy’de yaşanan feci kazada otobüs şoförü kusurlu bulundu

Beşiktaş Ortaköy’de 1 yıl önce yaşanan kazada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Muzaffer Vala Başar’a önce otobüs, ardından da kamyonet çarptı. Başar’ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda yola gereken dikkati vermediği, seyrini kontrolsüz bir şekilde sürdürdüğü, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçeleriyle otobüs şoförü asli kusurlu bulundu.

Olay, 12 Ocak 2018’de Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde yaşandı. Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden, o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.