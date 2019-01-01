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Ortaköy'de yeni yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

YILBAŞI kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-YILBAŞI kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu. Ortaköy Meydanı özellikle turistleri ağırladı.
Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalık saat 22.00 itibariyle meydanda toplanmaya başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise meydanda adım atılacak yer kalmadı. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla giren kalabalık, havai fişek ve meşaleler yaktı. Yabancı turistlerin doyasıya eğlendiği meydanda toplananlar saatler 01.00'ı gösterdiğinde dağıldı.

(FOTOĞRAF)

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