Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı.

Yeni yıla girmek için kutlamaların vazgeçilmez adreslerinden biri Ortaköy'ü tercih eden İstanbullular, yerli ve yabancı turistler meydana kurulan sahnede saat 22.30'da başlayacak DJ performansı ile eğlenmeyi beklerken, boğaz manzarasının tadını çıkarıyor. Kutlamalara katılmak için Ortaköy meydanına gelen İstanbulların yanı çok sayıda yerli ve yabancı turist gösterilerin başlamasını beklerken, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Bazı turistlerin yazdıkları yeni yıl notlarını boğaz manzarasına karşı fotoğraflaması ve sevdikleri ile paylaşması dikkat çekti.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"

Ortaköy'deki atmosferin ilerleyen saatlerde daha da güzel olacağını ifade eden Mehmet Orhan Kada, “Yeni yıldan mutluluk, huzur, barış bekliyoruz. Bir de ekonomik krizin geçmesini işitiyoruz, artık esnaf olarak. Bu ekonomik krizi atlatsak çok iyi olacak. İnşallah yeni yılda atlatırız bunu. Şu an çok güzel bir atmosfer var. Saat erken olmasına rağmen güzel" dedi.