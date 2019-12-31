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  4. Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları

Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:39 | Son Güncelleme

2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı.  Yeni yıla girmek için kutlamaların vazgeçilmez adreslerinden biri Ortaköy'ü tercih eden İstanbullular, yerli ve yabancı turistler meydana kurulan sahnede saat 22.30'da başlayacak DJ performansı ile eğlenmeyi beklerken, boğaz manzarasının tadını çıkarıyor.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı.
Yeni yıla girmek için kutlamaların vazgeçilmez adreslerinden biri Ortaköy'ü tercih eden İstanbullular, yerli ve yabancı turistler meydana kurulan sahnede saat 22.30'da başlayacak DJ performansı ile eğlenmeyi beklerken, boğaz manzarasının tadını çıkarıyor. Kutlamalara katılmak için Ortaköy meydanına gelen İstanbulların yanı çok sayıda yerli ve yabancı turist gösterilerin başlamasını beklerken, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Bazı turistlerin yazdıkları yeni yıl notlarını boğaz manzarasına karşı fotoğraflaması ve sevdikleri ile paylaşması dikkat çekti.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"
Ortaköy'deki atmosferin ilerleyen saatlerde daha da güzel olacağını ifade eden Mehmet Orhan Kada, “Yeni yıldan mutluluk, huzur, barış bekliyoruz. Bir de ekonomik krizin geçmesini işitiyoruz, artık esnaf olarak. Bu ekonomik krizi atlatsak çok iyi olacak. İnşallah yeni yılda atlatırız bunu. Şu an çok güzel bir atmosfer var. Saat erken olmasına rağmen güzel" dedi.

"2020'DEN UMUDUMUZ ÇOK"
Burcu Genç, “Vallahi her yer cıvıl cıvıl, eğlenceli geçeceği belli. Biz de heyecan ve merak içerisindeyiz. 2020'den umudumuz çok, inşallah sağlıklı, güzel, huzurlu bir yıl olur" şeklinde konuştu.

“İSTANBUL DEMEK ORTAKÖY DEMEK"
Yılbaşı kutlamaları için Özellikle Ortaköy'ü tercih ettiklerini dile getiren Sabri Genç, “Bu yıl değişiklik yapmak istedik, biz Adana'dan geliyoruz. Bizim için farklı bir atmosfer, bu yılı sağlık ve huzur içerisinde geçirmek istiyoruz. Özellikle Ortaköy'ü tercih ettik, buranın atmosferi çok farklı. İstanbul demek Ortaköy demek" ifadelerini kullandı.

ADANA'DAN GELDİLER
Yılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen Servet Kutup ise, “Yılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen “Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Daha yeni geldik, gerçekten güzel bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. İstanbul'a havaalanına iner inmez Milli Piyango bileti de aldım. Adana'dan bir tane almıştım, bir tane de İstanbul'dan aldım" dedi.
(FOTOĞRAF)

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