IHAAW222920-ASA/18-02-2019
- Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
18.02.2019 22:29:20 TSI
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