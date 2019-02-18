Ortaköy'deki terör saldırısı davası

Masharipov savunmasında, eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle İran'a, Pakistan'a gittiğini, ardından da Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da sürekli taşınmak zorunda kaldığını, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının internette kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şoke olduğunu söylediği belirtildi.

Sanık Masharipov'un olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra savunmasını Türkçe olarak yaptığı, zorlandığı yerlerde tercümanın kendisine yardım ettiği öğrenildi.

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Masharipov hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Fotoğrafları yayınlandığı ve yanında kimliği olmadığı için gizlendiğini ifade eden Masharipov'un, medyanın kendisini öne sürdüğünü, olayı kendisinin yapmadığını, olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişinin kendisi olmadığını söylediği kaydedildi.

Saldırıyı kabul ettiği emniyetteki ve hakimlikteki ifadelerini, duruşmada reddettiği öğrenilen Masharipov'un suçlamaları ve delilleri kabul etmediği bildirildi.

Masharipov'un savunmasının tamamlanmasından sonra duruşmaya, ara verildi.

