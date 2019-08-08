Ortaköy'deki terör saldırısı davası

Yoklamanın ardından söz alan sanık avukatlarından Atanur Demir, bir önceki celse tahliyelerine karar verilen sanık Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore'nin duruşmaya getirilmediklerini, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tutulduklarını söyledi. Sanıkların duruşmaya getirilmediğini ileri süren avukat Demir, "Mahkemeniz, bu iki sanığı haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Sırf Masharipov'un eşi oldukları için bu sanıklar sınır dışı edilmek isteniyor. Yargılaması süren sanık sınır dışı edilemez. Biz, bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için ilgili kuruma müzekkere yazılmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 18'i tutuklu 25 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Türkçe bilmeyen sanıklar için tercüman olarak 3 görevli salonda hazır bulundu.

Söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderildiğini, ancak iş yoğunluğu ve duruşma sıklığı nedeniyle hazırlamayamadığını söyledi. Savcı, bir sonraki duruşmaya kadar ek süre istedi, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri de alındı. Talebi sorulan tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Tahliyemi istiyorum." dedi. Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekillerinin tahliye ve beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin bir sonraki duruşmaya katılmak istemleri halinde gerekli imkanın sağlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, bazı tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste (uzak) tutulma taleplerini ise reddetti.

Heyet, mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının yeniden savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı 31 Ekim 2019'a erteledi.