HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortaköy'deki terör saldırısı davası

Ortaköy'deki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18’i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18’i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 15'i tutuklu 23 sanıkla avukatları katıldı.

Bir sanığa Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanan duruşmada, 6 tercümanla bazı müştekiler ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, bazı sanıklara ilişkin birleştirme talepli dosyalar olduğunu belirterek, bu kapsamda SEGBİS'teki sanık İrfan Taşkan'a savunmasını sordu.

Sanık Taşkan, "Geveze 07" mahlaslı gizli tanığın beyanına göre, Reina saldırısını organize eden Ebu Malik adlı kişiyi yönlendirdiğinin iddia edildiğini anlatarak, "Tanığın söylediklerinin hepsi yalan. Suriye'ye gidip geldiğimi Abdulkadir Masharipov ile orada tanıştığımı söylemiş, ben hiç Suriye'ye gitmedim. Masharipov'u tanımıyorum. Tanık, İstanbul'da ikamet ettiğimi söylemiş, ben hiç İstanbul'da ikamet etmedim. Bu dosyada ben niye varım anlamıyorum." diye konuştu.

Taştan, mahkeme başkanının terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olup olmadığını sorması üzerine "Hayır" yanıtı verdi.

Başkanın sorusu üzerine Abdulkadir Masharipov da sanık Taşkan'ı tanımadığını söyledi.

Sanığın savunmasının ardından, sesi ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS ile salona bağlanan "Geveze 07" mahlaslı gizli tanığın ifadesine geçildi.

Duruşma gizli tanığın ifadesinin alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 20'si tutuklu 58 sanık bulunuyor.
Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında iddianamede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardımAksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım
Medya sektörüne rekabet çerçevesinden bakışMedya sektörüne rekabet çerçevesinden bakış
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Masharipov Ortaköy'deki terör saldırısı davası Reina

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.