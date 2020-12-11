Ortalamadan 15 kat daha büyük 4 kilo ağırlığında akvaryum balığı yakaladı

Göldeki rutin kontrollerin arkasındaki süreci anlatan Huock “Düzenli olarak su bitkilerinin ve balıkların durumunu kontrol ederiz. Şirket olarak bu hizmeti veriyoruz, böylece göldeki su kalitesi inceleniyor” dedi. Huock uyguladıkları yöntemin balıklara zarar vermediğini de sözlerine ekledi.

Huock açıklamasına “İstilacı olmadığı için onu korumamız gerektiğini düşünüyorum. Ağırlığını ve boyunu ölçtükten sonra onu suya geri bıraktık ve geldiği derinlere geri döndü. Bir arkadaşım gelip ‘her zaman burada balık tutarım, ama burada hiç balık yoktur’ diye espri yaptı. Anlaşılan yanılmış” dedi.

Greenways’in direktörü Ty Huock, ABC News’e yaptığı açıklamada “Bu arkadaş birkaç yıldır saklanıyordu ve sarsıntı onu saklandığı yerden çıkardı” dedi.

Şaşırtıcı balığın fotoğrafı Greenways, Natural and Historic Resources for Greenville County Park Facebook sayfasında “Japon balığını kaybeden var mı? 4 kilo ağırlığında bu akvaryum balığı, göllerimizdeki rutin kontroller sırasında Oak Grove Gölü’nde bulundu” notuyla paylaşıldı. Bölge göllerinde, balık popülasyonun sağlığını ölçmek için rutin kontroller yapılıyor.

Güney Karolinalı balıkçı Ty Huock, 16 Kasım’da bu sıra dışı canlıyla karşılaştı. Balığın bölgede ne kadar süredir bulunduğu belirlenememekle birlikte, Huock onu tekrar suya bıraktı.

Sıra dışı balığın kökeni bilinmemesine rağmen, Huock yakaladıkları canlının önceden birinin evcil hayvanı olduğuna ve suya bırakıldığına inanıyor. Yakalanan canlının akvaryum balığı olduğu iddia edilse de, bazıları onun koi balığı olduğunu düşünüyor.

Greenway’in Facebook sayfasında bir kullanıcı “Bu bir akvaryum balığı değil. Bu bir koi balığı. Muhtemelen küçük bir alanda beslenemeyecek kadar büyüdü ve bu yüzden göle bırakıldı” yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı da “Bu bir koi! Akvaryum balığı değil. Bir de balık uzmanı olacaksınız. Uzman olmamama rağmen ve hatta balıklarla ilgili bir iş yapmamama rağmen ben bile bunun bir koi balığı olduğunu biliyorum” dedi.

Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en büyük akvaryum balığı 47 cm’lik uzunluğu ile Hollanda’da bulunmuştu.



