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Ortalığı birbirine kattı! Kontrol için getirildiği hastanede sağlık çalışanlarına dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesinde gürültü şikayetiyle evine gelen polislere direndiği için gözaltına alınan kişi, getirildiği hastanede olay çıkardı. Cam kapıyı tekmeleyen şüpheli, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı.

Ortalığı birbirine kattı! Kontrol için getirildiği hastanede sağlık çalışanlarına dehşeti yaşattı

Finike'de dün akşam saatlerinde bir evden gelen gürültü üzerine komşular polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, içerideki iki kişiyi önce uyardı. İddiaya göre evdekilerden biri polisin uyarısını dikkate almayıp, direndi. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren kimliği belirsiz kişiyi gözaltına aldı.

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CAM KAPIYI TEKMELEYEREK KIRDI

Antalya'da oturan ve Finike'deki arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen kişi, sağlık kontrolü için saat 19.30 sıralarında Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servis girişinde şüpheli, cam kapıyı tekmelemeye başladı. Polis, şüpheliyi etkisiz hale getirirken, tekmelenen cam kapıda ise hasar oluştu. Olaya şahit olan sağlık çalışanları ise korku dolu anlar yaşadı.

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GÜVENLİK KAMERASININ KAYDETTİĞİ KARELER PAYLAŞILDI

Şüphelinin cam kapıyı tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

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