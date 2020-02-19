Ortalığı birbirine kattılar! Sevgilisinin eski erkek arkadaşına rastlayınca...

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından iş yeri çalışanları polislere haber verdi. Aldıkları ihbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları merkeze götürerek ifadelerini aldı. İşte ortalığı karıştıran kavganın detayları ve görüntüleri...

İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Gülsura A. ve sevgilisi Caner K., çorba içmek için işkembe salonuna geldi. Bu sırada Gülsura A.’nın eski sevgilisi Serdar A.’yı gören Caner K. mekandan çıktığı sırada önce omuz attı. Ardından tartışmanın büyümesiyle Caner K. silahını çıkartarak Serdar A.'ya doğrulttu.