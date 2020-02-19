Ortalığı birbirine kattılar! Sevgilisinin eski erkek arkadaşına rastlayınca...

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından iş yeri çalışanları polislere haber verdi. Aldıkları ihbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları merkeze götürerek ifadelerini aldı. İşte ortalığı karıştıran kavganın detayları ve görüntüleri...
İç çamaşırına silahı sakladı
İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Gülsura A. ve sevgilisi Caner K., çorba içmek için işkembe salonuna geldi. Bu sırada Gülsura A.’nın eski sevgilisi Serdar A.’yı gören Caner K. mekandan çıktığı sırada önce omuz attı. Ardından tartışmanın büyümesiyle Caner K. silahını çıkartarak Serdar A.'ya doğrulttu.
Caner K. ve arkadaşları eski sevgili Serdar A.’yı yumruklayarak yaraladılar. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları alarak polis merkezine götürdü. Ekipler, olaya karışan tabancayı Gülsura A.'nın iç çamaşırında buldu. Polis ekipleri, tabancaya da el koydu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Caner K. ile Gülsura A., mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KAVGA KAMERADA
İşkembecide yaşanan kavga güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Caner K. ile Serdar A.'nın birbirlerine omuz atıp kavga etmeleri ve daha sonra Caner K.'nin tabancayı Serdar A.'ya doğrultması yer alıyor. (İHA)
İşte o anlara ait başka bir görüntü...
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