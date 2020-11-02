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Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kaliforniya kıyılarında gerçekleşen olayda, büyük beyaz köpekbalığı devasa fil fokunu yedikten sonra okyanus kan gölüne dönüyor.

Kaliforniya’da çekilen görüntülerde acıkmış olan büyük beyaz köpekbalığı devasa büyüklükteki fil fokunu yedikten sonra okyanus kan gölüne dönüyor.

Kıyıya yakın yerde dükkânı olan biri tarafından çekilen görüntüler, etraftaki insanları ürkütüyor. Jaws filminden bir sahne gibi olan olay sonrası okyanus kan gölüne döndü.

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Okyanusu kan gölüne çeviren büyük beyaz köpekbalığının dört buçuk uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Ölümcül yırtıcılar olan büyük beyaz köpekbalıkları, balina ve foklara saldırarak hayatta kalmaya çalışırlar.

Büyük beyaz köpekbalıkları insanlara nadiren saldırırlar. Normalde yılda en fazla 1 saldırının kayıt altına alındığı Avustralya'da, bu sene köpekbalığı saldırılarında altı kişi hayatını kaybetti.

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