Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Melih Gökçek’in Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptığı ANKAPARK projesinin 1 milyar 600 milyon lira zarara mal olduğunu belirten Öztürk, “Ankapark için 6 Eylül'de 5'inci ihale yapılacak. Gökçek de, ihaleye bu haliyle talip çıkmayacağını biliyor, o yüzden oyuncaklar için teminat alınıp bilet parasından pay alınmasını yeterli buluyor, işletmecinin de yurtdışında aranması gerektiğini belirtiyor” diye yazdı.

Saygı Öztürk bugün yayımlanan “1 milyar 600 milyon lira boşa mı gitti” başlıklı yazısı özetle şöyle:

Ankapark'ın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmaması için mücadele verenlerin başında Ankara Mimarlar Odası geliyordu. Onların mücadelesi bitmiş değil. Başından beri söylediklerinin haklılığı da ortaya çıktı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'ın “Devlet malı” olduğu görüşüne katılmıyor, “Ankapark Atatürk'ün şartlı bağışının ihlal edildiği bir devlet suçudur” diyor.

Ankapark arazisinin derhal Atatürk Orman Çiftliği'ne iade edilmesi, ortaya çıkan zararın da, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tazmin edilmesi gerektiğini belirten Candan, sohbetimizde şunları söyledi: