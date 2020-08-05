Ortalığı karıştıran iddia: Apple da TikTok'a talip!

TikTok kim tarafından satın alınacak? Bu soru son haftaların en çok dile getirilen sorularından biri. Zira, Microsoft ile olumlu görüşmeler gerçekleştiren TikTok yönetiminin, neredeyse satın alma işlemleri için anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Daha sonra ise Çin hükümeti, Çin'deki bir gazete aracılığıyla bu anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dolaylı olarak belirtti. Hal böyle olunca TikTok anlaşması tam bir kaosa dönüştü. Fakat Axios'tan Dan Primack'e göre bu kaos sırasında bir dünya devi TikTok'u satın alabilmek için adeta nabız yokladı; O isim Apple'dı.

APPLE'IN TİKTOK'A İLGİSİ VAR İDDİASI

Apple Dan Primack'in iddiasına göre TikTok'u satın almak için ilk girişimini yaptı. iPhone, iPad ve MacBook üretimi bir kenara, bünyesinde birçok servis ve hizmet de bulunduran Apple, iddialara bakılırsa TikTok'u satın almak için bazı yolları denedi. Üstelik Primack'a göre birden çok kaynak Apple'ın TikTok'a ilgisi olduğunu kendisine söyledi. Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Apple, sözcüsü aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kaldı.