HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ortalığı karıştıran iddia: Apple da TikTok'a talip!

Ortalığı karıştıran iddia: Apple da TikTok'a talip!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Apple, TikTok'u satın almak için bazı girişimlerde bulundu. Bu iddianın sahibi ABD basını. ABD basınından Dan Primack'ın haberine göre birçok kaynak Apple'ın bu konuda ilgisi olduğu konusuna hemfikir. TikTok ile Apple arasındaki bu iddialara Apple sözcüsü ise bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Ortalığı karıştıran iddia: Apple da TikTok'a talip!

TikTok kim tarafından satın alınacak? Bu soru son haftaların en çok dile getirilen sorularından biri. Zira, Microsoft ile olumlu görüşmeler gerçekleştiren TikTok yönetiminin, neredeyse satın alma işlemleri için anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Daha sonra ise Çin hükümeti, Çin'deki bir gazete aracılığıyla bu anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dolaylı olarak belirtti. Hal böyle olunca TikTok anlaşması tam bir kaosa dönüştü. Fakat Axios'tan Dan Primack'e göre bu kaos sırasında bir dünya devi TikTok'u satın alabilmek için adeta nabız yokladı; O isim Apple'dı.

APPLE'IN TİKTOK'A İLGİSİ VAR İDDİASI

Apple Dan Primack'in iddiasına göre TikTok'u satın almak için ilk girişimini yaptı. iPhone, iPad ve MacBook üretimi bir kenara, bünyesinde birçok servis ve hizmet de bulunduran Apple, iddialara bakılırsa TikTok'u satın almak için bazı yolları denedi. Üstelik Primack'a göre birden çok kaynak Apple'ın TikTok'a ilgisi olduğunu kendisine söyledi. Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Apple, sözcüsü aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kaldı.

TikTok

APPLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR DEDİ

Muhtemel Apple-TikTok anlaşması için konuşan Apple sözcüsü, böyle bir anlaşmanın olmadığını, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Böylece haber bizzat Apple tarafından yalanlandı. TikTok'un Apple olmasa bile kime satılacağı hala merak konusu. Daha önce de dediğimiz gibi önümüzdeki günler çok şeye gebe.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Apple tarihi değişiklik öncesi son ürününü tanıttı!Apple tarihi değişiklik öncesi son ürününü tanıttı!
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple 27 inçlik iMac'i yeniledi! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple tarihi değişiklik öncesi son ürününü tanıttı!

Samsung Galaxy Unpacked'a bir kala: Galaxy Note 20 ile birlikte neler tanıtılacak?

Samsung merakla beklenen etkinlikte neler tanıtacak?

2,5 saat boyunca ekrana bakan YouTuber'ı milyonlarca kişi izledi!

2,5 saat boyunca ekrana baktı, milyonlarca kişi izledi!

Google Play Hizmetleri Google Play Store'da rekor kırdı!

İşte mobil dünyanın en çok indirilen uygulaması!

Redmi 9 güçlendi: Redmi 9 Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

En uygun fiyatlı telefonlardan biri daha tanıtıldı!

İddia: Microsoft-TikTok anlaşmasına Çin hükümetinden izin yok!

Ortalığı karıştıran iddia: TikTok'un satışı kabul edilmeyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.