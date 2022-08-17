Ortalığı karıştıran iddia: Apple, TikTok videosu nedeniyle bir çalışanını kovmakla tehdit etti

Apple'ın, iPhone için basit güvenlik ipuçlarını içeren bir TikTok videosu yayınlayan bir çalışanını kovmakla tehdit ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Kendisini bir Apple çalışanı olarak tanıtan Paris Campbell isimli bir TikTok kullanıcısı, Apple ile ilgili konularda paylaşımlarda bulunarak şirket politikasını ihlal ettiğinin kendisine söylendiğini belirtti.

HER ŞEY BİR TIKTOK KULLANICISINA YANIT VERMESİYLE BAŞLADI

New York'ta yaşayan Paris Campbell, geçen hafta, iPhone'unu kaybeden başka bir TikTok kullanıcısına yanıt verdi. Kullanıcı, iPhone’unu Apple Kimliğinden çıkarmadığı takdirde kişisel bilgilerinin karaborsada satılacağını söyleyen tehdit mesajları aldı. Campbell ise yanıt videosunda kullanıcıyı gaspçıları dinlememesi konusunda uyardı. "Telefonunuz aslında onlar için işe yaramaz, onları kurtarabilecek tek kişi sizsiniz ve bunu yapmamanızı öneririm." dedi. "Bu bilgiyi tam olarak nasıl bildiğimi söyleyemem" ifadesini kullanan Campbell, sözleriyle ise Apple'da çalıştığını ima eder gibiydi.

YÖNETİCİDEN TELEFON ALDI

Paris Campbell'in yanıt videosu kısa sürede viral oldu ve 24 saat içinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Daha sonra Campbell bir yöneticiden telefon aldığını ve onun videoyu kaldırmasını, aksi takdirde "iş feshi dahil" disiplin cezasına çarptırılacağını söylediğini iddia etti. Campbell'ın iddiasına göre, videoyu yarıda keserse ne olacağını sorduğunda, yönetici kendisine geri döneceğini söyledi.

"KOMİK OLAN ŞU Kİ..."

Paris Campbell, hafta sonu "Dear Apple" başlıklı ikinci bir video yayınladı ve burada bir Apple çalışanı olduğunu açıklayarak kovulup kovulmayacağını öğrenmeyi beklediğini söyledi. Campbell, “Bu videoya kadar kendimi bir Apple çalışanı olarak tanımlamadım. Ama komik olan şu ki, sosyal medya politikalarını inceledim. Hiçbir yerde kendimi bir Apple çalışanı olarak tanıtamayacağımı söylemiyor, sadece bunu şirketi kötü gösterecek şekilde yapmamalıyım." ifadelerini kullandı.

Şirketin sosyal medya politikası, çalışanları müşteriler, iş arkadaşları veya gizli bilgiler hakkında paylaşımda bulunmamaları konusunda uyarıyor.

