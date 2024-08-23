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Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu! Mahkemenin kararına tepki yağıyor…

23.08.2024 07:24
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Aşı karşıtlarından sonra şimdi de yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanı karşıtları çıktı. Kars’ta yaşayan bir aile bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıkarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme aileyi haklı bulunca Sağlık Bakanlığı gelen tepkiler üzerine davaya müdahil olarak karara itiraz etti ve istinaf süreci başlatıldı. İşte topuk kanı alınması ile ilgili o kararı detayları…

Kars'ta bir aile yenidoğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemeyerek mahkemeye başvurdu. Kars Aile Mahkemesi de anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna hükmederek, kararda bir alternatif tıp uzmanı olarak adlandırılan ve 2014'te ölen Ukraynalı Aidin Salih'in yazılarını gerekçe gösterdi.

Hekimler ise karara tepki gösterdi ve tamamen bilim dışı olduğunu vurguladı.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş "Mahkeme kararında beni gerçekten üzen ve şaşırtan bir şey burada eğer hakimin kafasında bir soru işareti oluştuysa bunu Türk Tabipleri Birliği'ne, Sağlık Bakanlığı'na bir başka yetkili sorabilirdi. Kendine alternatif tıpçı diye tanımlayan bir kişi, kim olduğunda hiç bilmiyorum. Öyle birisine danışıp, oradan görüş alması beni son derece şaşırttı ve üzdü gerçekten. Orada ileri sürülen gerekçelerin de hiçbirisi kabul edilebilir değil. Sağlık Bakanlığı'nın bu tür davalarda müdahil olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

TOPUK KANI İLE TEŞHİS HAYATİ ÖNEMDE

NTV’de yer alan habere göre; Topuk kanı yenidoğanlardan alınan bir örnekle ile aralarında SMA'nın da olduğu kalıtımsal ve metabolik hastalıklara erken tanı konulmasını sağlıyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor. Yani bebeklerin hayatını kurtarabiliyor. Ancak hem topuk kanı testine hem de aşıya karşı ailelerin sayısı artıyor.

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Prof. Dr. Çokuğraş "Bunun sonucu karşımıza ileriki dönemde birtakım aşıyla korunulabilir hastalıklara yakalanan bu hastalıklardan sakat kalan hatta ölen bir takım çocuklarla karşılaşacağız. Ya da topuk kanı sayesinde bizim erkenden fark edip önlem alarak çocuğun sağlıklı bir hayat sürmesini sağlayacağımız yerde o çocuklar maalesef işte ne bileyim kistik fibrozis olacaklar." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin topuk kanı alınması hakkında verdiği kararın kesin hüküm niteliği taşımadığını belirterek karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

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TTB'YE GÖRE İSTANBUL'DA 10 BİN AİLE BEBEĞİNE AŞI YAPTIRMADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da aile hekimliklerine kayıtlı yaklaşık 10 bin ailenin bebeğini aşı yaptırmaya getirmediğini belirtti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Kars mahkeme kan karar topuk
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