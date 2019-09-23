HABER

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Erzurum’da yabancı uyruklu bir kadının polisevinin önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bavuldan kadın kıyafetleri çıkarken, yakalanan alkollü kadın “Yorulduğum için bavulu oraya bıraktım” dedi.

Erzurum’da Gürcistanlı olduğu öğrenilen bir kadın, elindeki kırmızı bavulu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Polisevi’nin önüne bırakarak uzaklaştı.

Kameralardan tespit edilen kadın, Çaykara Caddesi güzergahında yakalanarak gözaltına alındı.

"YORULDUĞUM İÇİN BAVULU ORAYA BIRAKTIM"

Alkollü olduğu öğrenilen kadın, “Yorulduğum için bavulu oraya bıraktım” dedi. Kadının ifadesine rağmen tehlikeli bir yerde bulunan paketi bomba imha ekipleri fünye ile patlattı. Ekipler bavulu patlattığı sırada ise meraklı vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.

Fünye ile patlatılan bavuldan kadın kıyafetleri çıktı. (İHA-DHA)

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı, bir genç kızın hayatı kurtulduGerçekler canlı yayında ortaya çıktı, bir genç kızın hayatı kurtuldu
Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybettiKorkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Polisevi Bavul

En Çok Okunan Haberler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.