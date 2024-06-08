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  4. Ortalığı savaş alanına çevirdi! Kamera görüntülerinde ortaya çıktı: Hiçbir şey olmamış gibi izlemiş... Üstelik kendi evi ve araçlarıydı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! Kamera görüntülerinde ortaya çıktı: Hiçbir şey olmamış gibi izlemiş... Üstelik kendi evi ve araçlarıydı

08.06.2024 11:17
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde kendi evini ve araçlarını yakan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın kendi araçlarını ve evini yaktıktan sonra olup biteni hiçbir şey olmamış gibi izlemesi görüntülere yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 24 Mayıs tarihinde Beldibi Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kendisine ait ev, araba ve motorunu ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı. Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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OLAY ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Marmaris’te yaşanan olay, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şahsın evden çıkarak araçlarını ateşe vermesi ve sonrasında yaşananları izlemesi ve mahalle sakinlerinin araçlarını kurtarmaya çalışması yaşanan panik anları kameraya yansıdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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