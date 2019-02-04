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Ortalığı savaş alanına çeviren göçük kamerada 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin 7 katlı ek hizmet binasındaki yıkım çalışması sırasında 3'üncü ve 4'üncü katların aniden çökmesiyle ortaya çıkan büyük zarar günün ağarmasıyla belli oldu.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin 7 katlı ek hizmet binasındaki yıkım çalışması sırasında 3'üncü ve 4'üncü katların aniden çökmesiyle ortaya çıkan büyük zarar günün ağarmasıyla belli oldu. Katların çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde daha önce hizmet verdiği binanın eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yüklenici firma, iş makineleriyle 7 katlı binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Çalışmalar sırasında, dün (Pazar) saat 18.00 sıralarında binanın arka bölümünde iddiaya göre, iş makinesi operatörünün 2'nci ve 3'üncü kattaki taşıyıcı kolonları yıkması nedeniyle çökme yaşandı. Çöken 3'üncü ve 4'üncü kattan etrafa molozlar dağıldı. Binanın çökmesiyle Doktorlar Caddesi'ni toz bulutu kapladı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı iş yerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiçkimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çökmenin tatil olan Pazar günü yaşanması nedeniyle bir çok iş yerlerinin kapalı olması olası yaralanmaları da önledi.
ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yıkımı yapılan binadaki çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Camları kırılan ve klimaları çökme anında inşaat atıkları yüzünden parçalanan bir sağlık polikliniğin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, katların çökme anı ve ortalığın toz bulutuyla kaplanması an be an görüntülendi. Görüntülerden, yıkımı yapan yüklenici firma çalışanlarının olaydan önce çökme olacağını fark edip, 5 dakika önce zarar görmemesi için bazı iş yerlerinin cam ve kapılarının önünü büyük tahta plakalarla kapatmaya çalışarak önlem aldıkları, ardından hızla uzaklaştıkları görüldü. Çökme anında cadde ve çevredeki iş yerlerinin içi toz bulutuyla kaplanırken, ortalık savaş alanına döndü. Çevreye dağılan inşaat atıkları yüzünden bir sağlık merkezi ve terzinin camları kırıldı, klimaları parçalandı. Günün ağarmasıyla birlikte iş yerlerine gelen vatandaşlar, tozla kaplı yerleri temizledi. İnşaat atıkları da yıkım şirketi çalışanları tarafından temizlendi. Bitkisel ürünlerin satışını yapan iş yeri sahibi esnaf Yunus Emre Özdilek, bütün ürünlerinin tozla kaplandığını belirterek, Yıkım başladığından beri sürekli tozla uğraşıyoruz. Gerekli önlemi almadan yıkım yapılıyor. Ürünlerde zarar görüyor. Pazar tatili nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralı olmaması dedi.
Göçme sırasında camları kırılan, klimaları parçalanan Sağlık Merkezi Sorumlusu Gökçe Akkaş, Baştan beri yeterli önlem alınmıyor. Şikayetlerimizi yaptık ancak dinleyen yok. İyi ki iş yerimiz kapalıymış, yoksa facia yaşanabilirdi. Bizim camlarımız kırıldı, klimalar parçalandı dedi. Göçen inşaat atıkları yüzünden en büyük zararı gören Terzi Erdem Babozan ise Ben ve müşterilerim mağdur olduk. Şu an zarar büyük, camlar kırıldı, makinelerim tozla kaplandı. Müşterilerimin kıyafetleri de tozla kaplandı diye konuştu.

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