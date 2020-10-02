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  4. Ortalık bir anda karıştı! Metrobüste 'yan baktın' kavgası

Ortalık bir anda karıştı! Metrobüste 'yan baktın' kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Arkadaş grubuyla Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma “yan baktın” dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti. İstasyonda yaşanan meydan kavgasında öfkeden adeta çılgına dönen grubun metrobüse de yumruk ile tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Ortalık bir anda karıştı! Metrobüste 'yan baktın' kavgası

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

METROBÜSTE MEYDAN KAVGASI

O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki yabancı uyruklu şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı. Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

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YUMRUK VE TEKME ATTILAR

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı.

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Kaynak: İHA

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