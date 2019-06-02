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Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti.

bakir

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga

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