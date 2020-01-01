Ortalık karıştı! Evden kaçan kızlarını zorla götürmeye kalktılar, karakolluk oldular

Olay, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra’ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra’da olduğunu öğrendi.

KIZLARINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bafra’ya gelen Nehir A.’nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Nehir A.’nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A.’nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

