HABER

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:39 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açıldı. Polisin de karşılık verdiği olayda 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı polis merkezine getirdikleri sırada silahlı bir grup, gözaltındaki şahsı öldürmek için silahlarını ateşledi. Polis ekipleri silahla karşılık verince çatışma çıktı.

YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

PARTNERTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyorTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyor
Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!
Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralıCevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman pusu gözaltı çatışma

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülke teksasa döndü katiller hırsızlar tecavüzcüler kampına döndük.
hayvan ve kindar bir toplum ürettiler
adanaaaaaaaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması: Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım

Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması: Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı

Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.