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  4. Ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

21.10.2024 00:33
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Tofaş otomobilin 4 araca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Toplamda 14 kişinin bulunduğu araçlarda şans eseri 2 kişi yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'daki kazada facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, H.T idaresindeki otomobil, alt geçidin çıkış noktasında direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonrası orta refüje girip ardından karşı şeride geçerek H.U. yönetimindeki otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından otomobil ile A.T.'nin kullandığı plakalı otomobile çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki otomobile çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ve S.M.T. yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Otomobil kaza
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