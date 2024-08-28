Ortalık savaş alanına döndü... Çay içip sohbet ettiler 'Patlama sesi geldi'

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır