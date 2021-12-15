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  4. Ortalık savaş alanına döndü! "Köpek yumurtaları yedi" kavgası 3. gününde

Ortalık savaş alanına döndü! "Köpek yumurtaları yedi" kavgası 3. gününde

15.12.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 3 gün önce bir köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi sebebiyle iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı kavga 3. gününde de devam etti. İki aile arasındaki tartışmada taşlar ve sopalar devreye girince ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olaya 90 polis müdahale ederken ekipler bölgeyi ablukaya aldı. Kavgada 23 kişi gözaltına alındı.

Ortalık savaş alanına döndü! "Köpek yumurtaları yedi" kavgası 3. gününde

Olay, 3 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Erel’in (50) müstakil evinde beslediği köpek karşı komşusu olan İsmail Yılmaz’ın (30) önce bahçesine sonra da tavuk kümesine girerek yumurtalarını yedi.

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Köpeği kümeste yakalayan İsmail Yılmaz evinde bulundurduğu tüfeği alarak köpeğe ateş etti. Bu sırada köpeğine ateş edildiğini fark eden Esen Erel duruma müdahale etmek isterken İsmail Yılmaz tüfekle Esen Erel’e ateş ederek yaraladı. İki aile burada tüfek, taş ve sopalarla birbirine girerken, İsmail Yılmaz (30) ve Burcu Yılmaz (30) da sopa ve taşla darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

KAVGANIN 3. GÜNÜNDE YENİDEN TARTIŞMA BAŞLADI

Olayın yaşandığı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde iki grup bugün yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girerek taşlar ve sopalar konuşmaya başladı.

90 POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin bölgede gizli yerlerde nöbet tuttuğu olayda ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Her iki grubun da kalabalık olması nedeniyle olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaklaşık 90 polisin müdahale ettiği olayda grupların birbirine zarar vermesi önlendi. Ellerinde sopa ve taşlarla birbirlerine saldıran şahıslar güçlük çıkarınca zaman zaman polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

23 GÖZALTI

Bölgeyi adeta abluka altına alan polis ekipleri uzun namlulu silah ve çelik yeleklerle bölgede güvenliği sağladı. Basın mensuplarının da kavganın ortasında kaldığı olayda polis ekipleri basın mensuplarını da koruma altına aldı. İki grubun kavgası kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili 23 kişi de gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. (İHA)

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Aksaray
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