Ortalık savaş alanına döndü! Sakarya'da zincirleme kaza: 2'si ağır 20 yaralı

Otoyolun Sapanca mevkisinde S.M.Ç. idaresindeki otomobil, M.R.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü ile H.A'nın kullandığı TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)
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