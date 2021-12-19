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Ortalık savaş alanına döndü! Sakarya'da zincirleme kaza: 2'si ağır 20 yaralı

19.12.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Ortalık savaş alanına döndü! Sakarya'da zincirleme kaza: 2'si ağır 20 yaralı

Otoyolun Sapanca mevkisinde S.M.Ç. idaresindeki otomobil, M.R.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü ile H.A'nın kullandığı TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.

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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 20 YARALI

Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BİR SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPALI KALDI

Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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