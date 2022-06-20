Ortalık savaş alanına döndü! Yüzlerce boş kovan bulundu

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş öldü. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan olmazken, 13 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler 750 boş kovan ele geçirdi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde kırsal Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çevredekiler jandarmaya haber verdi.

JANDARMA EKİPLERİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

İhbarla olay yerine geçen jandarma ekiplerince güçlükle sonlandırılan kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan ise öldü.

750 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

aliliye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çatışan grupların bulunduğu alanda yaptığı incelemelerde 750 boş kovan ele geçirildi. Olayla ilglii başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

