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  4. Ortalık savaş alanına döndü! Yüzlerce boş kovan bulundu

Ortalık savaş alanına döndü! Yüzlerce boş kovan bulundu

20.06.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgası silahlı çatışma dönüştü. Jandarma ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgaya ilişkin olay yerinde yapılan incelemede 750 boş mermi kovanı bulundu. Çatışmada yaralanan olmazken mermi isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Öte yandan dehşete düşüren olayda 13 kişi gözaltına alındı.

Ortalık savaş alanına döndü! Yüzlerce boş kovan bulundu

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş öldü. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan olmazken, 13 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler 750 boş kovan ele geçirdi.

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ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde kırsal Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çevredekiler jandarmaya haber verdi.

JANDARMA EKİPLERİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

İhbarla olay yerine geçen jandarma ekiplerince güçlükle sonlandırılan kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan ise öldü.

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750 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

aliliye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çatışan grupların bulunduğu alanda yaptığı incelemelerde 750 boş kovan ele geçirildi. Olayla ilglii başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Şanlıurfa
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