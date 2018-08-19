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Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Nakil Sonuçları ortaöğretim kurumlarına yerleştirme

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