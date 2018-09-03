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Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.


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Nakil Sonuçları

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