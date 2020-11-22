Ortaöğretim mezunlarının girdiği kamu personeli seçme sınavı bugün

Adaylar, yanlarındaki anne-baba veya eşleri ile görevliler sokak kısıtlamasının sürdüğü saatte yola çıkabilecekler.

Adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek. Covid-19 tanısı koyulan ya da temaslı olan adaylar HES Kodlarından kontrol edilerek ayrı salonlarda sınav alınacak.

Bu adaylara ÖSYM tarafından önceden kısa mesajla bilgi ulaştırıldı. Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek.



