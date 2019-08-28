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Ortaöğretim öğrencilerine ekolojik okur yazarlık bilinci kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TEMA arasında "Lise Tema Doğa Eğitimi Programı" iş birliği protokolü imzalandı - Protokolle ortaöğretim öğrencilerinin doğal varlıkları koruması ve ekolojik okur yazarlık bilinçlerinin artırılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) arasında imzalanan protokolle ortaöğretim öğrencilerinin doğal varlıkları koruması ve ekolojik okur yazarlık bilinçlerinin artırılması hedefleniyor.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TEMA arasında "Lise Tema Doğa Eğitimi Programı" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki öğrencilere toprak, su başta olmak üzere doğal varlıkları koruma, çevre ve tükenebilir varlıkların bilinçli kullanılması konularında eğitim verilerek, öğrencilerin ekolojik okur yazarlık bilincinin artırılması hedefleniyor.

Protokole MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç imza attı.

Büyük, protokolün "2023 Eğitim Vizyonu"nda belirtilen "akademik bilginin yaşam becerisine dönüşmesi"ni sağlamada önemli bir adım olacağını ve okul dışı ortamların bilinçli bir şekilde kullanılarak eğitime ciddi katkı sağlanacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilen Hayal, Etkinlik, Yaşam (HEY) modelinin uygulanmasında MEB ve TEMA arasında yapılacak çalışmaların etkin olarak yarar sağlayacağına inandığını da dile getiren Büyük, eğitimde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Büyük, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamları sağlayarak, öğrencilere kalıcı yaşam becerileri geliştirmenin de hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

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