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Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu! Tavuk döner yedikten sonra...

18.02.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan öğrencilerin tedavisi sürüyor. Öte yandan Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, okul kantininde satılan dönerden incelenmek üzere numune aldığı bildirildi.

Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu! Tavuk döner yedikten sonra...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, öğle arasında bir ortaokulun kantininde satılan tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAVUK DÖNER ZEHİRLEDİ

Yatağan Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören 57 öğrenci, öğle arasında kantinden tavuk döner yedi. Kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan 28 öğrenci, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından okula sevk edilen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Genel - Muğla - Yatağan

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin tedavisi sürerken, Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan dönerden incelenmek üzere numune aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Muğla
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