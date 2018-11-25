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Ortaokul öğrencileri Suriyeli çocuklar için oyuncak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bilgi evlerinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, savaş mağduru Suriyeli çocukların yüzünü güldürebilmek için yaptıkları yaklaşık 200 oyuncağı Hatay'daki yetimhanelere yolladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında yaptıkları oyuncakları, Hatay'da yetimhanelerde kalan Suriyeli çocuklara gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bilgi evlerinde eğitim alan öğrencilerin, değerler eğitimi kapsamında Suriyeli çocuklar için 3D tasarım baskı, ahşap ve el sanatları atölyelerinde oyuncak yaptığı kaydedildi.

Bilgi evlerinin bu ay ki temasının "çalışkanlık" olduğu aktarılan açıklamada, "Çalışkanlık teması çerçevesinde bilgi evi öğrencilerinin tasarladığı yaklaşık 200 oyuncak İzmit'te bulunan Kızılay temsilciliğine teslim edildi. Projeyle çocukların, üretim yönünü geliştirmekle beraber azimli olmak ve paylaşmak gibi konularda da gelişim katetmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- "Çocukların acılarını paylaşmak için projeyi hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, çocuklara ilim ve bilim konularında eğitim verirken toplumsal anlamda da hassasiyet kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maalesef başını koyacak bir yastığı bulunmayan çocukların da var olduğunu biliyoruz. Bu çocukların acılarını paylaşarak bir nebze de olsa onları sevindirmek için Kızılay'ımızın da desteğiyle bu projemizi hayata geçirdik. Bu minik yüreklerin, kimsesiz kardeşlerimize ne yapabilirim düşüncesiyle minik elleriyle yaptıkları bu oyuncaklar, o çocukların acılarını bir nebze de olsa azaltması ümidiyle yapıldı."

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ise Suriyeli çocukların bu oyuncaklarla mutlu olacağını belirterek, bu işe aracılık yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay oyuncak Suriyeli çocuklar

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