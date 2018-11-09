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Ortaokul öğrencilerinden 'Ataya Saygı' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde Atayurt Ortaokulu öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü nedeni ile 'Ataya Saygı' klibi çekti.

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde Atayurt Ortaokulu öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü nedeni ile 'Ataya Saygı' klibi çekti. Yaklaşan 10 Kasım öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir şekilde anmak isteyen okul yönetimi ve öğrenciler, bir klip hazırladı. 386 öğrencinin aktif rol aldığı klipte Atatürk imzalı siyah tişört giyen öğrenciler, Türk Bayrakları ve yine Atatürk posterleri ile çeşitli koreografiler oluşturdu. Havadan da görüntülenen görsel şölende Duman Grubu'nun seslendirdiği 'Senden Daha Güzel' isimli şarkı kullanıldı. ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM Duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrencilerden Büşra Nur Soğucak, "Biz bir gösteri hazırladık 10 Kasım için. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum, çok güzel bir gösteri oldu. Atatürk'ün nasıl birisi olduğunu, bizim için neler yaptığını, ülkemizi nasıl kurtardığından bahsettik" dedi. Diğer öğrenci Ada Ülkü Kenger ise "Yaptığımız gösteride şarkı söyledim, çok mutluyum. Atatürk'ü çok seviyorum. 14 Kasım'da Anıtkabir'e gideceğiz. Bundan da çok mutluyum" dedi. VELİLER MEMNUN Velilerden Esra Kundak da "Görsel açıdan çocukların zihnine Atatürk sevgisinin yerleşmesini sağlayacak bir etkinlik olmuş. Bu etkinliklerin devamını diliyorum. Veli olarak çok memnun oldum" diye konuştu. Atatürk'ün Türk Milleti'nin hayatındaki yerini ve önemini vurgulayan Hatice Okur dönüm ise şunları söyledi: "Kızımı bu okula bu sene aldırdım. Geçen sene 29 Ekim ve 23 Nisan için geldim, bu okulda Atatürk sevgisini nasıl aşıladıklarını, Atatürk ile ilgili nasıl çocukların beyinlerinde bir yerleştirme yaptıklarını gördüm ve çok etkilendim. Bu sene kızımı Silifke'den buraya aldırdım. Öğretmenlerimiz çok özverili bu konuda. Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili çalışmalar yapıyorlar ders içerisinde de. Atatürk bizim hayatımızda herşey. Bu şekilde Atatürk sevgisiyle de öğretmenlerimizin çocuklarımızı büyütmesi, onun izinde de yürüttüklerine çok teşekkür ederim. Bu sebepten inanılmaz gururluyum ve her konuda okulumuzu destekleyeceğim."

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