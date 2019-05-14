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Ortaokul öğrencilerinden insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kütahya’da iki ortaokul öğrencisi eve gitmek için bekledikleri durakta buldukları ve içerisinde bin lira bulunan cüzdanı hiç düşünmeden muhtarlığa götürerek sahibine ulaştırdı.Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Burak Fatih Kazan ve Salih Enes Çetin’in örnek davranışı takdirle karşılandı.

Ortaokul öğrencilerinden insanlık dersi

Kütahya’da iki ortaokul öğrencisi eve gitmek için bekledikleri durakta buldukları ve içerisinde bin lira bulunan cüzdanı hiç düşünmeden muhtarlığa götürerek sahibine ulaştırdı.
Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Burak Fatih Kazan ve Salih Enes Çetin’in örnek davranışı takdirle karşılandı. Eve gitmek için dolmuş bekledikleri sırada durakta cüzdan olduğunu fark eden ikili, aldıkları cüzdana hiç dokunmadan mahalle muhtarlığına götürdü. Öğrencilerden Burak Fatih Kazan, "Okuldan çıkıp eve gitmek için durağa geldiğimizde yerde bir cüzdan gördük. İçerisine dahi bakmadan muhtarlığa teslim ettik. Bizim açımızdan bu hareket olması gerekendi" dedi.

"Ailemizden aldığımız eğitim bunu gerektirirdi"
Yaptıkları hareketin olması gereken davranış olduğunu belirten Salih Enes Çetin ise "Biz bu cüzdanı bulduğumuzda direkt muhtara getirdik. Ailemizden aldığımız eğitim ile bunun yanlış bir hareket olduğunu biliyorduk ve almadık. Daha cüzdanın içerisindeki paraya falan ihtiyacı olabileceği aklıma geldi. Zaten cüzdanda maaşını yeni çekmiş bir ağabeye aitmiş" diye konuştu.
Cüzdanın sahibi Ahmet Yüksel de, "İşe giderken durakta cüzdanımı düşürmüşüm. Gençlerimiz de bulmuş ve muhtarımıza teslim etmiş. Allah razı olsun onlardan. Daha sonra muhtar telefon açtı, bir de baktım ki cüzdanım yok. Gençlere ben çok teşekkür ederim. İyi yetişmiş gençlerimiz, herkes için örnek bir davranış sergilediler" şeklinde konuştu.
Kütahya Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır ise konuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Gençler cüzdanı bulup bana getirdiğinde onları hayranlıkla izledim. Asımın nesli henüz iflas etmemiş. Önümüzde güzel günler var. Gençlerimize çok teşekkür ederim. İnşallah herkese emsal oldu."
Cüzdanda kredi kartı, kimlik ve bin TL olduğu öğrenildi.

Ortaokul öğrencilerinden insanlık dersi

Ortaokul öğrencilerinden insanlık dersi

Ortaokul öğrencilerinden insanlık dersi

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