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Ortaokul öğrencilerinden Malazgirt Zaferi klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı mekanlarda söz ve müziği öğretmenlerine ait şarkıya klip çekti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla zaferin kazanıldığı mekanlarda söz ve müziği öğretmenlerine ait olan "Malazgirt 1071 Sultan Alparslan" adlı esere klip çekti.

Malazgirt Zaferi'nin önemine değinmek, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak, milli ve manevi değerleri kavratma amacıyla hazırlanan proje yaklaşık 6 ay sürdü.

Okul Müdürü Mehmet Baran'ın proje danışmanlığını yaptığı, söz ve müziği müzik öğretmeni Abdullah Köse'ye ait "Malazgirt 1071 Sultan Alparslan" eserinin video klibinde ortaokul öğrencilerinin yanı sıra Van'da yaşayan Kırgız Türkleri de rol aldı.

Okul yönetiminin bulduğu sponsorlar vasıtasıyla aslına uygun kostümler giyen öğrencilerin rol aldığı projenin ortakları Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Valiliği ve Van Belediyesi oldu.

Van ve Malazgirt'te yapılan çekimlerin kayıtları İstanbul ve Kayseri'deki stüdyolarda montajlandı.

Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri daha önce de Çanakkale Türküsü'ne klip çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
1071 Malazgirt Zaferi Refika Küçükçalık Ortaokulu

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