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Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi’ni okuyarak, dua etti.Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi’ni kurken, harekata katılan Mehmetçik için dua etti.Okulun Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan programda konuşan Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Altın, Barış Pınarı Harekatı için okul öğrencileri tarafından 200 Fetih Suresi okunduğunu söyledi.

Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi’ni okuyarak, dua etti.
Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi’ni kurken, harekata katılan Mehmetçik için dua etti.
Okulun Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan programda konuşan Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Altın, Barış Pınarı Harekatı için okul öğrencileri tarafından 200 Fetih Suresi okunduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığını ifade eden Altın, "Amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacak olan harekatta, operasyona katılan Mehmetçiğimizin sağ salim gidip gelmeleri ve muvaffakiyetini cenabı haktan niyaz ediyoruz. Öğrencilerimiz tarafından okunan 200 adet Fetih Suresi’nin bugün duası için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik için dua
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