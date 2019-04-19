Ortaokul öğrencilerinden yaşama dair projeler

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, ortaokul öğrencilerinin ürettiği, görme engelli vatandaşlar için "Titreşimli Şapka" ve "İnsansız Tarım Aracı" projeleri ilgi çekti.

"4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nın açılışı, Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulunda düzenlenen törenle, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 21 proje arasında yer alan engelliler için tasarlanan "Mesafe sensörlü şapka" ve "İnsansız Tarım Aracı" projeleri ilgi çekti.

Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, projeleri orijinal bulduğunu ve çok beğendiğini ifade etti.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da projeleri incelerken büyük heyecan duyduğunu belirterek "Fuarda hayata ve yaşama dair çok önemli projeler yer almış. Tarımdan sanata, sanattan yaşama, doğadan farkındalık yaratacak projelere imza atılmış. Gençlerimizi ve değerli öğretmenlerini tebrik ederim." diye konuştu.

Fuar açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerle veliler katıldı.

