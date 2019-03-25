HABER

Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13.

Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması öncesinde düzenlenen Bölge Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Bursa il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, programın amacının proje kültürünü tabana yaymak olduğunu söyledi. TÜBİTAK tarafından ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri dâhil olmak üzere 3 ayrı alanda başvuruların kabul edildiğini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özkan; “3 yıldır yaptığımız yarışmada 2017 yılında fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında toplam 322 proje başvurusu aldık. Yine bu salonda 50 projemiz sergilendi. 2018 yılında bu dört alana ilave olarak Değerler eğitimi, tarih, türkçe ve yazılım alanları da dâhil edildi. 642 proje başvurusu yapıldı ve bölge sergimizde bunlar arasından 80 proje 3 gün boyunca sergilendi. Bu yıl ise 2 yeni alan daha eklendi. Coğrafya ve teknolojik tasarım alanı da dahil olmak üzere toplam 10 alanda 693 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 100 tanesi bölge sergimizde yer alıyor. Bu projelerden her alanda ilk üçe girenler belirlenecek. Toplam birinci sayısı da bölgemiz için 14 olarak belirlendi. Türkiye finallerinde bölgemizde 14 birinci projemiz yarışmaya hak kazanacak” diye konuştu. Proje yarışmalarında Türkiye genelinde 12 bin 83 projenin başvuru yaptığını kaydeden Özkan, son 10 yılda proje başvurularının artarak devam ettiğinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından Bursa Bölge Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi. 28 Mart’a kadar sergilenecek olan projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 alanda toplam 14 birinci seçilecek. Dereceye giren öğrenciler ve projeleri TÜBİTAK’ıngerçekleştireceğibüyük finalde yarışmaya hak kazanacak.

Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ dünya gündemine taşındı‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ dünya gündemine taşındı
Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.