Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması öncesinde düzenlenen Bölge Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Bursa il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, programın amacının proje kültürünü tabana yaymak olduğunu söyledi. TÜBİTAK tarafından ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri dâhil olmak üzere 3 ayrı alanda başvuruların kabul edildiğini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özkan; “3 yıldır yaptığımız yarışmada 2017 yılında fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında toplam 322 proje başvurusu aldık. Yine bu salonda 50 projemiz sergilendi. 2018 yılında bu dört alana ilave olarak Değerler eğitimi, tarih, türkçe ve yazılım alanları da dâhil edildi. 642 proje başvurusu yapıldı ve bölge sergimizde bunlar arasından 80 proje 3 gün boyunca sergilendi. Bu yıl ise 2 yeni alan daha eklendi. Coğrafya ve teknolojik tasarım alanı da dahil olmak üzere toplam 10 alanda 693 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 100 tanesi bölge sergimizde yer alıyor. Bu projelerden her alanda ilk üçe girenler belirlenecek. Toplam birinci sayısı da bölgemiz için 14 olarak belirlendi. Türkiye finallerinde bölgemizde 14 birinci projemiz yarışmaya hak kazanacak” diye konuştu. Proje yarışmalarında Türkiye genelinde 12 bin 83 projenin başvuru yaptığını kaydeden Özkan, son 10 yılda proje başvurularının artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Bursa Bölge Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi. 28 Mart’a kadar sergilenecek olan projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 alanda toplam 14 birinci seçilecek. Dereceye giren öğrenciler ve projeleri TÜBİTAK’ıngerçekleştireceğibüyük finalde yarışmaya hak kazanacak.



