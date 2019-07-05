Ortaokul öğrencisi, arkadaşının babası için protez el yaptı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Çalışkan, okul arkadaşının 3 yaşındayken her iki elini de kaybeden babası Erdinç Demirdöğen (40) için protez el üretti. Demirdöğen, 3D yazıcıyla üretilen protez el sayesinde, artık bir bardağı tutup su içebiliyor, ayrıca diğer işlerini de yapabiliyor. Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Enes Çalışkan, sınıf arkadaşının babasının her iki elinin de olmadığını görünce durumdan etkilendi. Öğretmeniyle konuşarak arkadaşının babası için protez el üretmek istediğini söyleyen Çalışkan, 1 aylık çalışma sonucu, okulunun atölyesinde 3D yazıcıyla protez eller üretti. Projede kullanılan malzemeler ise 3 bin lira tuttu. Sensörlerle çalışan protez eller, avuç içerisinde cisim algılayınca parmakların kapanmasıyla cismin tutulmasını sağlıyor. Çalışması hakkında bilgi veren Enes Çalışkan, "Bu projeyi Erdinç Amca'nın hayattaki yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için yaptık. 3D yazıcımızdan çıkardığımız parçaların içerisine, sensörler ve motorlar ekleyerek kodlamasını yaptık. Bu sadece Erdinç Amca için değil, tüm engelliler için yapılmış bir proje. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Erdinç Amca'nın da mutlu olduğunu düşünüyoruz. Onu bir nebze de olsa sevindirebildiysek, hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize" dedi. ÇOK BEĞENDİ Evlerindeki tüp patlaması sırasında 3 yaşındayken iki elini kaybettiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Erdinç Demirdöğen, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu protez el sayesinde bardağı tutabiliyorum, kaşığı tutabiliyorum. Kendi hayatımı bir başkasından yardım almadan sürdürebilirim. Bu çok güzel bir duygu. Öğrencilerimiz bedensel engelli vatandaşları düşünerek bir şeyler yapmaları çok güzel bir şey" diye konuştu.

