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Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Ordu’da ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz, patpat kazasında hayatını kaybetti. Camgöz, okulların açıldığı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz’ün kullandığı patpat devrildi.

Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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