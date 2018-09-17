Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz’ün kullandığı patpat devrildi.
Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum